Генконсульство Финляндии в Петербурге готовится принимать горожан с 1 июня

Посетить визовый отдел смогут нуждающиеся в оформлении заявки на разрешение на пребывание.

В визовом отделе генконсульства Финляндии в Петербурге объявили о готовности принимать горожан с 1 июня. Как сообщается в официальной группе дипмиссии "ВКонтакте", через неделю с небольшим специалисты начнут прием заявлений на разрешение на пребывание.

По будням с 9 утра до полудня в визовом отделе могут обслужить членов семьи гражданина Финляндии, студентов и учащихся, сезонных работников и научных сотрудников. Также с начала лета заработает справочная служба по вопросам оформления упомянутых разрешений, дозвониться туда будет возможно с понедельника по четверг с 14.00 до 15.00 по телефону +7 (812) 331 7600.

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