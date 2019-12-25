Эксперты рассказали, как изменится прием в вузы Петербурга из-за коронавируса

Сроки вступительных экзаменов будет скорректированы.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов рассказал, как изменится прием в городские вузы из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Демидов заявил, что пока все вузы рассчитывают, что учебный год начнется в сентябре. Однако сроки вступительных испытаний точно будут скорректированы. Как именно, станет понятно после принятия решения о дате проведения ЕГЭ.

Как заявил председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, заявления от абитуриентов будут принимать в дистанционном формате. Поступившие должны будут пройти медосмотр в первый год обучения.

Также, по словам Демидова, поднимался вопрос о корректировке стоимости обучения. Во время совещания было принято решение не поднимать цены.

В свою очередь проректор по образовательной части Санкт-Петербургского политехнического университета Елена Разинкина рассказала о порядке подачи заявлений для поступления. Она заявила, что будут доступны два варианта – документы можно будет подать на официальном сайте вуза или через Госуслуги.

Ранее мы рассказывали о новых сроках ЕГЭ.

Фото: spbu.ru