Конституционный суд разрешил верующим молиться дома

Однако помещение не должно терять статус "жилого".

Конституционный суд разрешил проводить богослужения в жилых помещениях, но с оговорками. Инстанция утвердила, что при этом помещение не должно превращаться из жилого в культовое. Если условие соблюдается, то собственнику разрешено периодически проводить там богослужения.

Ранее в суд обратилась жительница Ростовской области, которая является прихожанкой. В 2017 году она отдала свой дом в безвозмездное пользование Церкви христиан адвентистов 7-го дня. С тех пор религиозная там стали устраивать по 4 часа в неделю богослужения. Участок вместе с помещением внесли в список ЕГРЮРЛ как адрес юридического лица. Позже за нецелевое использование земельного участка женщину привлекли к штрафу в размере 10 тысяч рублей. По решению КС дело заявительницы подлежит повторному рассмотрению.

Ранее Piter.tv писал о том, что КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров.