Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации

Сроки исковой давности в делах о приватизации будут исчисляться с момента завершения прокурорской проверки данных сделок.

Конституционный суд России разрешил пересмотр итогов приватизации 1990-х. Об этом сообщают "Ведомости".

Отмечается, что сроки исковой давности в делах о приватизации должны исчисляться не с момента заключения сделки, а с момента завершения прокурорской проверки данных сделок. Данное решение фиксирует приоритет публичного интереса в сохранении социальной инфраструктуры перед частной собственностью.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует активнее проводить новую приватизацию имущества, принадлежащего частным лицам, но национализированного в результате судебных решений.

Ранее мы сообщали, что судебные приставы объявили в розыск оперную диву Анну Нетребко.

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