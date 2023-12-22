Конкурс на эскиз мемориала о Ленинградской битве на Пулковских высотах объявили в Петербурге

Конкурс будет проводиться в два этапа.

Архитектурно-градостроительный конкурс на эскизный проект мемориала, посвященного Ленинградской битве, стартовал в Петербурге. Информацию об этом передал губернатор города в своём еженедельном обращении.

Планируется, что мемориал будет установлен в 2025 году на Пулковских высотах по инициативе блокадников Петербурга и по поручению президента России. Конкурс будет проводиться в два этапа. В мае 2024 года жюри выберет до пяти лучших работ, которые пройдут во второй этап.

Второй этап будет длиться до 10 июля, а затем работы участников будут представлены на выставке для обсуждения общественностью. Победитель станет известен в конце этого же месяца.

Ранее мы сообщили о том, что меры безопасности усилили в общественном транспорте и соцучреждениях Петербурга.

Фото: Piter.TV