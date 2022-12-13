Конгрессмен предложил КНР "помириться с США", повлияв на спецоперацию РФ на Украине

Роб Портман призвал Пекин протянуть Вашингтону "оливковую ветвь".

Китай должен призвать Россию прекратить специальную военную операцию на Украине в том случае, если Пекин хочет загладить ситуацию с инцидентом с китайским аэростатом, пролетевшим над воздушным пространством США. Соответствующую позицию в ходе выступления на конференции американской Коалиции за глобальное лидерство США, проходящей в городе Уилмингтоне штата Делавэр сделал представитель Сената от Республиканской партии в штате Огайо Роб Портман.

По моему мнению, если Китай хочет протянуть оливковую ветвь, проще всего для этого будет для них сказать России, чтобы та остановилась. Роб Портман, сенатор США

Напомним, что еще 2 февраля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил прессе о том, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны "разведывательный воздушный шар". Это устройство находилось на высоте, которая значительно превышающая стандартные параметры для коммерческих гражданских авиаперевозок. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации в Вашингтоне Джон Кирби в понедельник отметил СМИ, что в Белом доме занимаются сбором обломков сбитого аэростата. Они могут пролить свет на инцидент.

Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов.

Фото и видео: YouTube / U.S. Global Leadership Coalition (USGLC)