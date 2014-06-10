Конгресс США одобрил продление финансирования правительства до 18 февраля

В четверг, 2 декабря, сенат Конгресса США одобрил законопроект о временном финансировании федерального правительства страны до 18 февраля 2022 года. Ранее законопроект одобрила Палата представителей.
В поддержку законопроекта выступили 69 сенаторов, против оказались 28 законодателей. Предполагается, что президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет документ.
Отмечается, что за пару часов до голосования лидерам республиканцев и демократов в Сенате удалось уговорить поддержать законопроект.
Ранее мы писали, что рядом со штаб-квартирой ООН в Манхэттене задержали вооруженного мужчину.
Видео: YouTube / C-SPAN
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