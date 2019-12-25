Конфликт на даче в Ропше закончился стрельбой и ранениями

Пострадали трое мужчин.

Три человека пострадали во время конфликта на даче в Ропше. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел накануне около пяти часов утра в коттеджном поселке "Ропшинские ключи" в гостевом доме. Во время конфликта двое мужчин получили травмы, через непродолжительное время на помощь приехал 38-летний житель Московского района. Он также получил травмы, но после достал травматический пистолет и выстрелил 30-летнему жителю Гатчины в живот.

Раненого отвезли в травмпункт, а затем перенаправили в Городскую больницу №26. Утром в эту же больницу прибыли два других участника конфликта. У обоих были ссадины и травмы головы, после оказания помощи их отпустили домой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV