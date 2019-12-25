Концерт группы "ДДТ" в Петербурге перенесли ровно на год

Причиной переноса концерта стали ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Концерт российской рок-группы "ДДТ" на "Газпром Арене" не состоится в этом году. Выступление группы должно было пройти в октябре этого года, но его перенесли на 9 октября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба "Зенита".

Причиной переноса концерта стали ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Концерт должен был состояться 10 октября 2020 года. Все купленные ранее билеты останутся действительными.

Ранее Юрий Шевчук поддержал протестующих в Хабаровске новым клипом.

Фото: ВК/ ddt_band