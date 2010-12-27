Концерт группы "Би2"

Коллектив представит свой последний альбом "Горизонт событий".

В эти выходные в "Ледовом дворце" состоится концерт известной группы "Би2".

Каждое выступление ребят вызывает ажиотаж у публики любого города и страны. Их сравнивают с лучшими зарубежными коллективами. Многие ценители русскоязычной рок-сцены знают их альбомы наизусть. Именно поэтому коллектив выбрал наиболее статусную площадку для выступления.

В рамках концерта "Би2" представит своё большое осеннее шоу, объединяющее две творческие эпохи группы. На мероприятии прозвучат все песни из последнего альбома "Горизонт событий", а также хиты, которые стали любимыми для многих ценителей рок сцены.

Адрес: проспект Пятилеток, 1

Начало в 19:00

Фото: ВКонтакте/ "Би2"