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Концерт WARHAUS
Сегодня, 20:00
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lesjasap
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Концерт WARHAUS

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Солист бельгийской группы Baltazar матин Девольдере даст собственный концерт.

Впервые в Санкт-Петербурге с сольным шоу выступит солист бельгийской группы Balthazar Мартен Девольдере. Программа получила название WARHAUS и назначена на 23 сентября. 
 
Музыкант в течение двух часов будет увлекать зрителей томными дымными мотивами авангардного декаданс-рока. Мартен достойный продолжатель традиций Ника Кейва и Леонарда Коэна. Дебютная пластинка исполнителя вышла в сентябре 2016 года. Гостям следует ждать композиций в поп-науре. Один из треков с диска Мартина вошел в рекламную кампанию модного дома Prada, а другая - звучит в трейлере ремейка фильма “Большой куш”. 
 
Начало мероприятия - 20.00. Место проведения - Клуб «The Place»
 
Теги: warhaus , бельгия , концерт , музыка
Категории: куда сходить в петербурге Концерты

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