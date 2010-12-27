Концерт WARHAUS

Солист бельгийской группы Baltazar матин Девольдере даст собственный концерт.

Впервые в Санкт-Петербурге с сольным шоу выступит солист бельгийской группы Balthazar Мартен Девольдере. Программа получила название WARHAUS и назначена на 23 сентября.

Музыкант в течение двух часов будет увлекать зрителей томными дымными мотивами авангардного декаданс-рока. Мартен достойный продолжатель традиций Ника Кейва и Леонарда Коэна. Дебютная пластинка исполнителя вышла в сентябре 2016 года. Гостям следует ждать композиций в поп-науре. Один из треков с диска Мартина вошел в рекламную кампанию модного дома Prada, а другая - звучит в трейлере ремейка фильма “Большой куш”.

Начало мероприятия - 20.00. Место проведения - Клуб «The Place»