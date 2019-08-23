Концерт "Сурганова и оркестр"

5 июня в концертном зале ДК им. Ленсовета "Сурганова и оркестр" сыграют праздничный "Деньрожденческий" концерт.

Светлана Сурганова — адепт изящной словесности и руководитель собственного оркестра. Несмотря на "классическое" название, "Сурганова и оркестр" никогда не были заложниками одного жанра — они умело миксуют симфонию духовых с трип-хопом, а зажигательное латино — с французским шансоном. И делают это без малого 17 лет.

Трек-лист выступления, как принято, хранится в тайне, как концепция вечера. Но некоторые подробности всё-таки известны: в фойе всех зрителей будут угощать шампанским, в зале всех засыпят воздушными шарами, а на сцене будет твориться волшебное таинство.

Начало: в 19.00

Адрес: Каменноостровский просп., 42 (м. Петроградская)

Цена билетов: от 1500 рублей