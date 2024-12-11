Концерт "Сокровища мирового органа"

Орган – самый великий инструмент. Это целый оркестр, который может все осуществить и все выразить.
Жителей и гостей Петербурга приглашают под своды Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии, где акустика совершенна, а атмосфера торжественна. Прозвучат музыкальные шедевры классики различных эпох и композиторов.
За органом 10 января будет лауреат российских и международных конкурсов и штатный органист Таврического дворца Ирина Розанова.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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