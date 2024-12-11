Концерт "Сокровища мирового органа" пройдет 10 января в соборе Успения Пресвятой Девы Марии. Начало – в 20:30. Для гостей старше 6 лет.

Орган – самый великий инструмент. Это целый оркестр, который может все осуществить и все выразить.

Жителей и гостей Петербурга приглашают под своды Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии, где акустика совершенна, а атмосфера торжественна. Прозвучат музыкальные шедевры классики различных эпох и композиторов.

За органом 10 января будет лауреат российских и международных конкурсов и штатный органист Таврического дворца Ирина Розанова.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)