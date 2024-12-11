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Концерт "Сокровища мирового органа"
Сегодня, 20:30
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Концерт "Сокровища мирового органа"

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Концерт "Сокровища мирового органа" пройдет 10 января в соборе Успения Пресвятой Девы Марии. Начало – в 20:30. Для гостей старше 6 лет.

Орган – самый великий инструмент. Это целый оркестр, который может все осуществить и все выразить. 

Жителей и гостей Петербурга приглашают под своды Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии, где акустика совершенна, а атмосфера торжественна. Прозвучат музыкальные шедевры классики различных эпох и композиторов. 

За органом 10 января будет лауреат российских и международных конкурсов и штатный органист Таврического дворца Ирина Розанова. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: концерт, орган
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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