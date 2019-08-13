Концерт Петра Дранги "Метаморфозы"

Возрастное ограничение: 6+.

Петр Дранга – один из самых известных мастеров аккордеона, который также владеет множеством других музыкальных инструментов. Он играет на гитаре, ударных и клавишных, а также сотрудничает с одним из американских музыкальных брендов, как исполнитель песен.

Уникальная шоу-программа "Метаморфозы" включит в себя множество самых известных музыкальных композиций в оригинальной аранжировке. Кроме того, на сцене прозвучат произведения самого Дранги.

Выступления Дранги – это целый театральный перфоманс. Музыкант не боится эпатировать публику необычными сценическими костюмами, кавер-версиями знакомых мелодий и виртуозной игрой на аккордеоне.

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: Instagram / drangaofficial