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Концерт "PRIMAL SCREAM"
Сегодня, 20:00
623
alexandra08

Концерт "PRIMAL SCREAM"

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В клубе "Морзе" впервые состоится выступление известных шотландских музыкантов.

PRIMAL SCREAM - легендарная рок - группа, которую основали Бобби Гиллеспи и Джим Битти в 1982 году. Сейчас в состав коллектива, помимо бессменного вокалиста Гиллеспи, входят клавишник Мартин Даффи, гитарист Эндрю Иннес и ударник Даррин Муни. Музыканты смешивают в своем творчестве рок, инди и даб. По словам критиков, PRIMAL SCREAM оказали огромное влияние на несколько поколений рок-исполнителей. 

Адрес: порт Севкабель, Кожевенная линия, д. 40

Возрастное ограничение: 12+

Цена билета: от 1400  рублей.

Фото: ВК / PRIMAL SCREAM

 

Теги: primal scream, клуб морзе, концерт primal scream
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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