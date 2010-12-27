Концерт "PRIMAL SCREAM"

PRIMAL SCREAM - легендарная рок - группа, которую основали Бобби Гиллеспи и Джим Битти в 1982 году. Сейчас в состав коллектива, помимо бессменного вокалиста Гиллеспи, входят клавишник Мартин Даффи, гитарист Эндрю Иннес и ударник Даррин Муни. Музыканты смешивают в своем творчестве рок, инди и даб. По словам критиков, PRIMAL SCREAM оказали огромное влияние на несколько поколений рок-исполнителей.
Адрес: порт Севкабель, Кожевенная линия, д. 40
Возрастное ограничение: 12+
Цена билета: от 1400 рублей.
Фото: ВК / PRIMAL SCREAM
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