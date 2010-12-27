Концерт "PRIMAL SCREAM"

В клубе "Морзе" впервые состоится выступление известных шотландских музыкантов.

PRIMAL SCREAM - легендарная рок - группа, которую основали Бобби Гиллеспи и Джим Битти в 1982 году. Сейчас в состав коллектива, помимо бессменного вокалиста Гиллеспи, входят клавишник Мартин Даффи, гитарист Эндрю Иннес и ударник Даррин Муни. Музыканты смешивают в своем творчестве рок, инди и даб. По словам критиков, PRIMAL SCREAM оказали огромное влияние на несколько поколений рок-исполнителей.

Адрес: порт Севкабель, Кожевенная линия, д. 40

Возрастное ограничение: 12+

Цена билета: от 1400 рублей.

Фото: ВК / PRIMAL SCREAM