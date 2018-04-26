Концерт "Орган в Планетарии" состоится 14 сентября в Планетарии №1. Начало: 22:30. Ценз: 0+

"Орган в Планетарии" от Amadeus Concerts - цикл концертов, посвященный небесным телам нашей солнечной системы: Сатурну, Солнцу, Луне, Марсу, Меркурию, Юпитеру и Венере.

Когда люди слышат орган впервые, очень часто его звучание кажется им чем-то "космическим". И это так! Приглашаем вас на поистине уникальное событие в самый большой Планетарий в Европе. Огромный купол с проекцией настоящего космического путешествия под звук Короля Инструментов. Специально подобранные программы, которые перевернут ваше представление об органной музыке и познакомят с шедеврами классики. Каждый концерт цикла - это полное погружение в мир одной из стихий Космоса, с разным звучанием и эмоциональным окрасом, соответствующим энергии Планеты - дня!

Исполнители: каждый день цикла мы приглашаем музыкантов, которые наиболее цельно передают энергию каждой из космических стихий через органную музыку. Помимо органа в некоторые дни цикла будут участвовать скрипка, виолончель и флейта, это станет сюрпризом для наших гостей.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут (без антракта)