Концерт "Музыка из кино на органе и не только"

"Музыка из кино на органе и не только" – концерт, отзывающийся в сердце каждого. Прозвучит музыка из "Гарри Поттера", "Титаника", "Властелина колец", "Ходячего замка Хоула", "Пиратов Карибского моря".
Программа вызовет разные ассоциации и обратится к воспоминаниям о детстве, первых купленных кассетах или дисках, томительном ожидании выхода в прокат фильмов о любимых героях, спорах, что же все-таки лучше – книга или фильм.
Исполнит культовые саундтреки ансамбль солистов оркестра "1703". На органе сыграют Николай Бронзов и Ольга Котлярова.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все