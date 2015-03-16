Концерт "Музыка из кино на органе и не только" представят 12 сентября в Анненкирхе. Мероприятие стартует в 20:00. Для посетителей старше 6 лет.

"Музыка из кино на органе и не только" – концерт, отзывающийся в сердце каждого. Прозвучит музыка из "Гарри Поттера", "Титаника", "Властелина колец", "Ходячего замка Хоула", "Пиратов Карибского моря".

Программа вызовет разные ассоциации и обратится к воспоминаниям о детстве, первых купленных кассетах или дисках, томительном ожидании выхода в прокат фильмов о любимых героях, спорах, что же все-таки лучше – книга или фильм.

Исполнит культовые саундтреки ансамбль солистов оркестра "1703". На органе сыграют Николай Бронзов и Ольга Котлярова.

Фото: pxhere