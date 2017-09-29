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Концерт Клавы Коки

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Концерт молодой певицы Клавы Коки с лейбла Black Star пройдет в "Aurora Concert Hall" 3 октября.

Клава Кока является универсальным исполнителем. Девушка играет на гитаре, барабанах, флейте и фортепиано, а также самостоятельно пишет песни с 13 лет. 
 
Талант Клавы заметил популярный российский рэпер Тимати, который подписал певицу на лейбл Black Star. Но самые преданные почитатели музыкального творчества юной Клавы Коки знают ее по участию в популярных эстрадных конкурсах, где она не раз занимала призовые места. 
 
Помимо прочего, девушка также активно развивает свой блог на YouTube-канале. Ее ролик на песню “Я устала” набрал уже более 4 млн. просмотров. Теперь исполнительница хочет покорить Петербург, выступив в сольным концертом 3 октября в клубе “Аврора Концерт Холл”.
 
Начало выступления: 20.00
Теги: aurora concert hall , black star , клава кока
Категории: куда сходить в петербурге Концерты

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