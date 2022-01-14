Праздничный концерт Burito на сцене Aurora Concert Hall

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В клубе Aurora Concert Hall 8 марта выступит одна из самых ярких и популярных групп Burito.

Основатель и лидер коллектива – Гарик Burito, автор и исполнитель целого ряда хитов, в том числе с Ёлкой, Владимиром Пресняковым, Filatov & Karas и многими другими.

Вас ждёт атмосферный концерт, любимые треки, такие как "По волнам", "Взлетай", "Океан", "Мама", и музыкальные композиции с последних альбомов "Псевдопанк", "Реверсив", "Декаданс", "Гранатовый сок", а также праздничное настроение, море тепла и романтики в этот особенный весенний день!

Фото: предоставлено организаторами