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Праздничный концерт Burito на сцене Aurora Concert Hall
Сегодня, 20:00
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Праздничный концерт Burito на сцене Aurora Concert Hall

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Возрастное ограничение 12+.

В клубе Aurora Concert Hall 8 марта выступит одна из самых ярких и популярных групп Burito.

Основатель и лидер коллектива – Гарик Burito, автор и исполнитель целого ряда хитов, в том числе с Ёлкой, Владимиром Пресняковым, Filatov & Karas и многими другими. 

Вас ждёт атмосферный концерт, любимые треки, такие как "По волнам", "Взлетай", "Океан", "Мама", и музыкальные композиции с последних альбомов "Псевдопанк",  "Реверсив", "Декаданс",  "Гранатовый сок", а также праздничное настроение, море тепла и романтики в этот особенный весенний день!

Фото: предоставлено организаторами

Теги: aurora concert hall, burito
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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