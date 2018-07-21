Максим Свобода

7 марта в клубе "AURORA Concert Hall" пройдет сольный концерт финалиста шоу "Песни".

Макс Свобода - один из самых ярких участников команды Максима Фадеева на телеканале ТНТ в шоу "Песни". 7 марта он даст большой сольный концерт в клубе "Aurora concert Hall" 7 марта, который станет частью тура по городам России.

Этот независимый исполнитель завоевал любовь зрителя своей искренностью на экране и авторскими композициями ("Соль", "Девочка с каре"), ставшими лидерами русского хит-парада Itunes ("Воздух на сигареты") и других музыкальных площадок. Голос Максима притягивает, а музыка его песен надолго оседает в голове.

Предстоящий концерт подарит слушателям возможность услышать не только уже полюбившееся многим хиты, но и новые песни с дебютного альбома.