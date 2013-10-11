Концерт "Орган в Планетарии. Белые Ночи" в Планетарии 1

Концерт "Орган в Планетарии. Белые Ночи" состоится 29 июня в Планетарии 1. Начало в 22:30. Возраст - 0+

29 июня в Планетарии 1 пройдёт удивительный концерт "Орган в Планетарии. Белые Ночи"!

Концептуальный концерт по-настоящему космической музыки, которую сыграют для вас лучшие петербургские органисты в единственном месте в Петербурге, где в июне можно насладиться тёмным звёздным небом!

Помимо лучшей органной музыки в программе прозвучит музыкальный дуэт со специальным гостем - этот вечер будет для вас неповторимым событием! Великолепные музыканты, волшебная музыка и сногсшибательная атмосфера космоса, который буквально окружает вас! Ну а на улице после концерта вас снова будут ждать Белые Ночи!

Подробнее о концерте

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта

Фото: предоставлено организатором Amadeus Concerts