Концерт Ёлки

3 марта в А2 Green Concert в 19.00 состоится большой сольный концерт певицы Ёлки.

Ёлка - одна из самых светлых певиц российской сцены. У нее есть множество наград за "Лучшую песню", "Лучшее видео"", "Лучший саундтрек", а также звание "Певица года". На недавнем интервью Лиза рассказала Piter.TV о предстоящем концерте.

В данный момент у нас продолжается тур. У меня есть песни, музыканты, это все шикарно дружит между собой. Я звучу как Богиня, музыканты играют лучше всех на свете. (смеется) У нас все очень искренне, без помпы и пафоса. Сейчас мы отдохнули немного друг от друга и от музыки, и у нас была возможность поработать над ошибками. 3 марта мы ворвемся с концертом в Петербург, в А2, ждите меня там, я скоро буду! Елизавета Иванцив, певица "Ёлка"

После концертов Ёлки всегда остается на душе радостный спектр эмоций, который вызван не только живым хорошим звуком, но и непередаваемым обаянием певицы.