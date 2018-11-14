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Концерт Ёлки

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3 марта в А2 Green Concert в 19.00 состоится большой сольный концерт певицы Ёлки.

Ёлка - одна из самых светлых  певиц российской сцены. У нее есть множество наград за "Лучшую песню", "Лучшее видео"", "Лучший саундтрек", а также звание "Певица года". На недавнем интервью Лиза рассказала Piter.TV о предстоящем концерте.

В данный момент у нас продолжается тур. У меня есть песни, музыканты, это все шикарно дружит между собой. Я звучу как Богиня, музыканты играют лучше всех на свете. (смеется) У нас все очень искренне, без помпы и пафоса. Сейчас мы отдохнули немного друг от друга и от музыки, и у нас была возможность поработать над ошибками. 3 марта мы ворвемся с концертом в Петербург,  в А2, ждите меня там, я скоро буду!

Елизавета Иванцив, певица "Ёлка"

После концертов Ёлки всегда остается на душе радостный спектр эмоций, который вызван не только живым хорошим звуком, но и непередаваемым обаянием певицы.

 

Теги: а2 green concert, елка, певица елка в спб
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты, Лента новостей, Музыка, Концерты,

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