Концерт "Брамс, Прокофьев"

В рамках концерта прозвучат два произведения, которые вошли в Золотой фонд мировой классической музыки.
Фортепианный концерт №3 – одно из лучших сочинений Сергея Прокофьева. В нем соединились лирика, гротескная сказочность и атлетическая мощь фортепианной техники.
Во втором отделении представят великолепную Симфонию №3 Иоганнеса Брамса. Он обладал даром заключать романтические образные концепции в безупречно стройные формы.
Исполнители: Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Александр Титов, солист – Александр Маслов. Программа: С. Прокофьев – Концерт №3 для фортепиано с оркестром, И. Брамс – Симфония №3.
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