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Концерт "Брамс, Прокофьев"
Сегодня, 16:00
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Концерт "Брамс, Прокофьев"

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Концерт классической музыки "Брамс, Прокофьев" состоится 6 октября во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для посетителей старше 6 лет.

В рамках концерта прозвучат два произведения, которые вошли в Золотой фонд мировой классической музыки. 

Фортепианный концерт №3 – одно из лучших сочинений Сергея Прокофьева. В нем соединились лирика, гротескная сказочность и атлетическая мощь фортепианной техники. 

Во втором отделении представят великолепную Симфонию №3 Иоганнеса Брамса. Он обладал даром заключать романтические образные концепции в безупречно стройные формы. 

Исполнители: Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Александр Титов, солист – Александр Маслов. Программа: С. Прокофьев – Концерт №3 для фортепиано с оркестром, И. Брамс – Симфония №3. 

Фото: pxhere 

Теги: дворец белосельских-белозерских, классическая музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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