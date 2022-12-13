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Градсовет Ленобласти согласовал концепцию застройки под Всеволожском
Сегодня, 9:58
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Градсовет Ленобласти согласовал концепцию застройки под Всеволожском

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На 240 тыс. кв. м площади возведут жильё для 10 тыс. человек.

Градсовет Ленинградской области согласовал концепцию застройки нового ЖК бизнес-класса во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Концепция жилого комплекса будет отсылать к архитектуре Копенгагена, Парижа и Дубая. В качестве инициаторов проекта выступили архитектор "Лахта Центра" Филипп Никандров и руководитель архитектурного бюро "Градстройпроект" Андрей Семенов.

На 240 тыс. кв. м площади возведут жильё для 10 тыс. человек. На территории ЖК распоожат подземные автостоянки, а также парк, детские сады, школа, спорткомплекс и торговый центр.

Ранее мы сообщили о том, что индекс промышленного производства Ленобласти вырос до 99,1% с начала года.

Фото: Стройблок Ленобласти

Теги: всеволожский район, ленинградская область
Категории: Лента новостей,

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