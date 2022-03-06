Конашенков: войска ЛНР и ДНР установили контроль над 11 населенными пунктами

Войска продолжают наступательные действия в ходе военной спецоперации на Украине.

Военным Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) удалось установить контроль над 11 населенными пунктами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Войска продолжают наступательные действия в ходе военной спецоперации на Украине. По словам Конашенкова, под контроль взяты Рубцы, Макеевка, Карповка, Липовское, Среднее, Новолобовка, Закаблуховка и Зеленая Долина. Кроме того, военные ДНР и ЛНР контролируют Карьерное, Передовое и Равнополь.

Минобороны РФ: силы ДНР взяли под контроль квартал Мариуполя Старый Крым.

Видео: Минобороны России