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Конашенков: войска ЛНР и ДНР установили контроль над 11 населенными пунктами

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Войска продолжают наступательные действия в ходе военной спецоперации на Украине.

Военным Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) удалось установить контроль над 11 населенными пунктами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Войска продолжают наступательные действия в ходе военной спецоперации на Украине. По словам Конашенкова, под контроль взяты Рубцы, Макеевка, Карповка, Липовское, Среднее, Новолобовка, Закаблуховка и Зеленая Долина. Кроме того, военные ДНР и ЛНР контролируют Карьерное, Передовое и Равнополь.

Минобороны РФ: силы ДНР взяли под контроль квартал Мариуполя Старый Крым.

Видео: Минобороны России

Теги: днр, конашенков, лнр, минобороны рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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