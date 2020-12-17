Комздрав раскрыл частую причину смерти ковид-больных в канун выписки

Предугадать такую ситуацию можно, но для этого нужно сдать анализы.

Не редкой бывает ситуация, и не только в Петербурге, когда пациент с коронавирусом умирает либо за день-два до выписки при улучшении состояния, либо практически сразу после. В эфире телеканала 78.ru первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана объяснил, почему происходят такие случаи.

Эти вещи связанные с осложнениями сверстывающей системы. Как правило, отрывается тромб в нижней конечности. Андрей Сарана

Предугадать такую ситуацию можно, но для этого нужно сдать анализы в НИИ гематологии, который находится на 2-й Советской.

Комздрав прокомментировал информацию о смерти петербуржца после выписки из больницы.

Фото: Piter.tv