В Петербурге около тысячи детей больны онкологией

На учете у врачей более пяти лет состоят 450 несовершеннолетних.

В Петербурге за 2020 год у горожан выявили более 20 тысяч случаев заболеваний раком. "Невские Новости" узнали у Комздрава, что на диспансерном учете из-за онкологических заболеваний состоит около тысячи пациентов до 18 лет.

На учете у врачей более пяти лет состоят 450 несовершеннолетних. Дети излечились от онкологии, но наблюдаются из-за риски рецидивов.

За 2019 год в Петербурге у 181 ребенка был вновь выявлен рак. За 2020 показатели примерно на таком же уровне.

Онкологи из Ленобласти стали чаще выявлять рак на ранних стадиях.

Фото: Piter.tv