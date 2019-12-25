Онкологи из Ленобласти стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

Показатель с 2019 года вырос на 0,3%.

Онкологи из Ленобласти стали чаще выявлять злокачественные образования у пациентов на I-II стадиях. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, доля случаев рака, выявленного на первых стадиях, выросла до 58% в 2020 году. В 2019 году этот показатель составлял 57,7%.

Кроме того, в Ленобласти в прошлом году до 56,7% выросло количество больных, наблюдающихся у онкологов пять и более лет. Годом ранее их количество было почти на процент меньше. За прошлый год в области провели свыше 20 тысяч курсов химиотерапии и более 6 тысяч оперативных вмешательств разной степени сложности.

Финансирование оказания онкологической помощи в Ленобласти в 2020 году увеличилось в 3 раза в сравнении с 2018 годом, финансирование же проведения противоопухолевой терапии – в 4 раза. Также ежегодно увеличиваются закупки новейших препаратов по программе льготного лекарственного обеспечения, в больницах вводятся в эксплуатацию цифровые маммографы и компьютерные томографы, модернизируется материально-техническая база регионального онкологического диспансера. Кромем того, в Тихвинском, Кингисеппском, Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах открылись пять центров амбулаторной онкологической помощи.

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Фото: Piter.TV