Комтранс напомнил о запрете провоза оружия в петербургском метрополитене

Правила пользования петербургским метрополитеном разработаны на основе типовых правил пользования метрополитеном, утвержденных Министерством транспорта России.

Комитет по транспорту напомнил о запрете провоза оружия в петербургском метрополитене в связи с началом охотничьего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В метро запрещается провозить оружие и взрывчатые вещества, в том числе в чехлах и разобранном состоянии. В комитете рассказали, что за первое полугодие этого года сотрудники метро зафиксировали 35 попыток провоза огнестрельного охотничьего оружия и 13 – холодного охотничьего оружия.

Запрет также действует на боевое, гражданское, служебное, холодное оружие и его основные части.

Общий порядок ношения, перевозки и транспортирования оружия установлен Федеральным законом "Об оружии" и Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации. пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

В комитете добавили, что запрет на провоз оружия действует только на территории метро. Законным владельцам не запрещается провозить оружие на территории города иными видами транспорта. В наземном транспорте огнестрельное оружие можно перевозить в чехле, футляре и кобуре. При этом оно должно быть разряжено, а патроны – находиться отдельно.

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Фото: Piter.tv