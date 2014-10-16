В Петербурге может появиться "Тройка" для оплаты проезда

От "Подорожника" город не планирует отказываться.

В понедельник, 2 августа, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что на данный момент Смольный ведет переговоры по введению "Тройки", передает РБК.

Правительство города уверено, что благодаря "Тройке" туристы, которые прибыли в Петербург, смогут оплачивать проезд привычным для них способом. Вместе с тем от "Подорожника" отказываться тоже не планируют. Новая карточка станет дополнением для системы.

По мнению экспертов, задача обеспечения сквозных платежей за проезд вне зависимости от того, кто предоставляет транспортную услугу, стоит на данный момент во всех крупных городах мира.

Ранее мы писали, что петербуржцам предложили перейти с "Подорожника" на "Тройку".

Фото: Piter.tv