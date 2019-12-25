Комстрой отчитался об итогах строительной сферы в первом полугодии 2021 года

За прошедшие полгода удалось выполнить 40% от планового нормативного показателя. Объем введенного жилья составил 1 млн 278 тысяч квадратных метров.

Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский рассказал о темпах строительства жилья в Петербурге в первом полугодии 2021 года. Участие в онлайн пресс-конференции ТАСС также приняли вице-губернатор города Николай Линченко и представители профильных Комитетов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам Креславского, Петербург традиционно является лидером в сфере строительства. За прошедшие полгода удалось выполнить 40% от планового нормативного показателя. Объем введенного жилья составил 1 млн 278 тысяч квадратных метров.

Отдельное внимание уделяется "проблемным" объектам. Уже сдано восемь таких многоквартирных домов, до конца года планируется завершить строительство еще 14.

В 2021 году запланировано ввести 53 объекта социальной инфраструктуры, из которых почти половина – в рамках Адресной инвестиционной программы.

На днях было получено разрешение на ввод школы на 1600 мест в Приморском районе. Ко Дню знаний завершится строительство еще четырех школ и пяти детсадов. Недавно в Коломягах построили новую школу на 1 600 мест.

Фото: Piter.tv