Компанию, которая занималась намывом земель в Петербурге, выставили на аукцион

Фирма должна банку около 4,6 млрд рублей.

В Петербурге выставили на аукцион компанию, которая занималась созданием намывных территорий на Васильевском острове. В общей сложности организация создала 336 из запланированных 476 га на западном участке. Сейчас строительство продвигается тяжело.

Отметим, что итоги торгов станут известны 1 ноября. Результаты откроет Российский аукционный дом. Известно, что нынешним владельцем Diserion является "Терра Нова".

Ранее фирмы связывали с именем предпринимателя и бывшего депутата Государственной думы Виталием Южилиным. Однако в апреле 2018 года предприятие перешло под управление Сбербанком. "Терра Нова" стала задерживать выплату денежных средств по взятым кредитам. На данный момент общий долг компании составляет 4,55 миллиардов рублей. Именно такая начальная цена заявлена на аукционе.

Напомним, что сейчас намывные территории осваивают несколько подрядчиков. Среди них - Seven Suns Development, Glorax Development, группа ЛСР, "Лидер групп". До 2027 года они заплатят "Терра Нове" за использование земли 5,67 миллиардов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что оператор намыва Васильевского острова через суд потребовал у застройщика более миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv

