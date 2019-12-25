Компания сына экс-главы Петербурга мешает людям спать по ночам

Работы по прочистке канализации начинаются после 23 часов и заканчиваются ближе к 5 утра.

Жители дома №7 на 26-й линии Васильевского острова третью ночь не спят из-за шумных работ по прочистке канализации. Об этом сообщила "Фонтанке" одна из местных жительниц Наталья.

По словам Натальи, в первый раз работы под окнами дома начались в ночь с 29 на 30 октября. Как правило, их проводят с 23 часов до 5 утра. Жители дома жаловались на шум в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти подтвердили, что получали две жалобы в ночь с 30 на 31 октября. "Сотрудники выезжали на место, там проводятся плановые работы", - сообщили представители ведомства.

Стоит отметить, что работы на участке ведет компания ООО "Параметр", которая принадлежит сыну экс-губернатора Петербурга, а ныне председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергею Матвиенко. На прошлой неделе компания подписала очередной контракт с ГУП "Водоканал" на 720 млн рублей.

Всего с 2015 года ООО "Параметр" получила 180 госзаказов. По данным СПАРК, в 2019 году выручка компании превысила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила почти 360 млн рублей.

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Фото: "Фонтанка"