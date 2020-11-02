Четыре человека пострадали в аварии на проспекте Ветеранов

Оба автомобиля хотели проскочить перекресток на желтый сигнал светофора.

Вечером 1 ноября в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

По словам очевидцев, машины столкнулись на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого. На записи видно, что оба автомобиля хотели проскочить перекресток на желтый сигнал светофора. В результате произошло столкновение лоб в лоб – бамперы обоих транспортных средств разлетелись на кусочки.

По предварительным данным, все пострадавшие живы. Их увезли в больницу с различными травмами.

Ранее мы писали, что джип и машина такси вылетели на тротуар на углу Гангутской и Фонтанки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.TV