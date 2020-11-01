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Джип и машина такси вылетели на тротуар на углу Гангутской и Фонтанки

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Машина такси протаранила припаркованные авто.

Ближе к вечеру в воскресенье, 1 ноября, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ДТП на углу Гангутской улицы и набережной реки Фонтанки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как машина такси прямиком летит в припаркованные у тротуара машины и врезается в них, следовавший за ней джип замедляется, а затем ускоряется и тоже вылетает на тротуар. Момент столкновения машины такси и иномарки зафиксирован не был. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Официальной информации по происшествию от пресс-службы УГИБДД не поступало. 

Ранее мы писали, что КамАЗ наехал на коляску с ребенком на перекрестке КИМа и Одоевского.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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