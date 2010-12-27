На "Метрострой" подали новый иск почти на 21 миллион рублей

Истец занимался укладкой газона во время строительства стадиона на Крестовском острове.

ОАО "Метрострой" стал фигурантом нового судебного иска, поданного на него ЗАО "Компания Бамард". Об этом сообщает онлайн-площадка "Электронное правосудие". Как стало известно, истец намерен отсудить у подрядчика почти 21 миллион рублей. Иск зарегистрирован 13 марта.

Напомним, что "Бамард" занимался укладкой газона во время строительства стадиона на Крестовском острове. Генподрядчиком строительства выступал "Метрострой". После тестовых матчей "Зенита" на новом поле, клуб предъявил укладчику ряд претензий, связанных с плохим качеством зеленого покрытия. Виновником назвали субподрядчика.

Это далеко не первый иск, поданный на "Метрострой". Ранее в суд обратились "Петербургская сбытовая компания", занимающаяся энергетикой, ООО "Новый свет ЭКО", которое специализируется на работе с отходами и демонтажная компания "Размах". Общая сумма компенсаций составляет больше 19 млн рублей.

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