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Петербургская компания придумала автоматический способ проверки QR-кодов
Сегодня, 14:05
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Петербургская компания придумала автоматический способ проверки QR-кодов

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Минимальная стоимость автомата для проверки QR-кодов составляет 24 тысячи рублей.

Компания из Петербурга Addreality утверждает, что разработала устройство для автоматической проверки QR-кодов в ресторанах и ТЦ.

Устройство, которое сканирует код и проверяет его подлинность на Госуслугах, состоит из экрана и камеры. Также устройство способно контролировать наличие маски и проверять оригинальность паспорта.

Минимальная стоимость автомата для проверки QR-кодов составляет 24 тысячи рублей. По данным "РБК Петербург", компания уже заключила 18 контрактов на поставку устройств, 16 из них – в Северной Столице.

Ранее в Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды.

Фото: pixabay

Теги: qr-код, проверка кода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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