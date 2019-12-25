Петербургская компания придумала автоматический способ проверки QR-кодов

Компания из Петербурга Addreality утверждает, что разработала устройство для автоматической проверки QR-кодов в ресторанах и ТЦ.
Устройство, которое сканирует код и проверяет его подлинность на Госуслугах, состоит из экрана и камеры. Также устройство способно контролировать наличие маски и проверять оригинальность паспорта.
Минимальная стоимость автомата для проверки QR-кодов составляет 24 тысячи рублей. По данным "РБК Петербург", компания уже заключила 18 контрактов на поставку устройств, 16 из них – в Северной Столице.
Ранее в Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды.
Фото: pixabay
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