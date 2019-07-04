Компания Walt Disney анонсировала внутреннюю реорганизацию

Творческие команды Disney будут выделены в три подразделения.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что Disney проведет внутреннюю реорганизацию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что реорганизация будет направлена на оптимизацию работы онлайн-сервисов компании. Планируется, что творческие команды Disney будут выделены в три подразделения. Они будут отвечать за выпуск контента для разных каналов дистрибуции.

При этом The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm и Searchlight объединят в студийное подразделение Disney.

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