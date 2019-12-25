Петербургская компания "Пластполимер" подала иск о банкротстве

Дата заседания пока не назначена.

Петербургское АО "НПО "Пластполимер" подало иск о собственном банкротстве. Соответствующее заявление о несостоятельности зарегистрировал городской Арбитражный суд. Такие данные следуют из картотеки арбитражных дел.

Созданная в 1993 году компания синтезировала полимеризационные пластмассы, разрабатывала и строила нефтегазохимические комплексы в России. Дата первого заседания по делу "Пластполимера" пока не назначена.

Ранее мы сообщали, что петербургский суд признал банкротом "дочку" "Юлмарта".

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