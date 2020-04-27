Компания Klassen представила новый лимузин Range Rover

Полная комплектация автомобиля обойдется в 97 миллионов рублей.

Немецкая компания Klassen продемонстрировала внешний вид новой версии лимузина Range Rover на базе внедорожника Land Rover.

Длина автомобиля составляет 6,2 метра. В двери установлены бронированные стекла, а также броневставка толщиной 1016 миллиметров. Новый Range Rover оборудован автономной системой пожаротушения и резервным запасом кислорода. Благодаря установленным шинам от компании Pirelli лимузин может проехать до 80 километров на спущенных колесах. Удлиненный салон имеет три ряда кресел, всего в автомобиль может поместиться шесть человек. Данные о техническом оснащении компанией Klassen не разглашаются.

Минимальная стоимость полной комплектации лимузина Range Rover - 97 миллионов рублей. Базовая версия автомобиля обойдется автолюбителям примерно в 60,5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире.

Фото: tarantas.news

Видео: YouTube / smotraTV