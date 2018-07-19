Компания "Фармсинтез" получила банкротный иск от Центра кардиологии

Иск зарегистрировал Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 27 сентября. Сумма исковых требований не названа.

Крупная фармацевтическая компания "Фармсинтез", треть которой принадлежит "Роснано", получила иск о банкротстве от государственного Центра кардиологии. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 27 сентября. Сумма исковых требований не названа.

Центр кардиологии в начале сентября уже предупреждал о намерении обратиться в суд. Причиной тому стал долг в размере 5,8 млн рублей. Летом 2018 года Центр кардиологии уже обращался в арбитраж и просил взыскать с фармацевтической компании 5,76 млн рублей задолженности. Иск был удовлетворен.

"Фармсинтез" - одна из старейших производителей фармацевтических субстанций в России, компания была создана в 1999 году. В 2001 году компания "Фармсинтез" построила научно-производственный комплекс в Кузьмолово Ленобласти.

Ранее Сбербанк прокомментировал иск о банкротстве "Метростроя" Петербурга.

Фото: Instagram/ pharmasyntez