Сбербанк прокомментировал иск о банкротстве "Метростроя" Петербурга

В банке отметили, что они готовы к продолжению диалога с целью урегулирования вопроса в досудебном порядке.

Сбербанк намерен подать иск о банкротстве компании по строительству метрополитена в "Метрострой".Компания испытывает сложности с исполнением обязательств. Piter.TV получил комментарий у Сбербанка.

В банке отметили, что они готовы к продолжению диалога с целью урегулирования вопроса в досудебном порядке.

"ОАО "Метрострой" испытывает сложности с исполнением обязательств перед ПАО Сбербанк. Проведенные совместно с ОАО "Метрострой" мероприятия по урегулированию ситуации на текущий момент к погашению задолженности не привели. В связи с длительным неисполнением обязательств со стороны ОАО "Метрострой", ПАО Сбербанк в установленном порядке проинформировало о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением об инициировании вопроса о признании ОАО "Метрострой" банкротом. Вместе с тем банк готов к продолжению диалога с целью урегулирования вопроса в досудебном порядке" заявили в пресс-службе Сбербанка

Сумма долга "Метростроя" пока не раскрывается. В данный момент, петербургская строительная компания не комментирует сложившуюся ситуацию.

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Фото:Piter.TV