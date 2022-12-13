Туристические компании из Китая требуют высоких скидок в Петербурге

Крупным игрокам гостиничного бизнеса в городе важно продолжить формирование туристического потока из Поднебесной, однако китайские фирмы пытаются продавить рынок.

В 2023 году Северная столица планирует принять не менее 100 тыс. туристов из КНР, однако эксперты опасаются, что сотрудничество с местными компаниями может оказаться нерентабельным. Туристические фирмы Поднебесной требуют от петербургских коллег большие скидки на обслуживание и размещение своих туристических групп, пишет "РБК-Петербург".

Как отмечает гендиректор отеля "Санкт-Петербург" Андрей Петелин, крупным игрокам гостиничного бизнеса в городе важно продолжить формирование туристического потока из Китая, однако зарубежные фирмы пытаются продавить рынок.

Также предприниматель отметил, что впереди высокий сезон, поэтому идти на поводу у китайских партнеров и предоставлять огромные дисконты невозможно: лучше сделать это осенью, когда загрузка отелей существенно снижена.

Ранее сало известно, с какими трудностями может столкнуться Петербург при приеме китайских туристов.

Фото: Piter.TV