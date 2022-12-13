Стало известно, с какими трудностями может столкнуться Петербург при приеме китайских туристов

Ожидается сокращение турпотока из-за закрытия в России брендовых магазинов.

Петербург после туристического перерыва, связанного с пандемией, снова готовится к наплыву гостей из Китая. Вице-президент Российской гостиничной ассоциации, директор филиала Российской гостиничной ассоциации по Петербургу и Ленинградской области Алексей Мусакин рассказал "Невским Новостям", с какими трудностями столкнется город при приеме туристов.

По словам эксперта, ожидается сокращение турпотока из-за закрытия в России брендовых магазинов. Кроме того, проблемы может вызвать приостановка обслуживания карт Visa и MasterCard.

В свою очередь, президент Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга Арнольд Риш отметил, что китайские туристы вряд ли оставят в Петербурге много средств.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин добавил, что сейчас российские и китайские компании ждут решение вопроса безвизовых групповых поездок.

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Фото: Piter.tv