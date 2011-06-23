Петербургские коммунальщики обеспечили чистоту ко Дню Победы с помощью 60 тыс. кубометров воды

Кроме того, в городе дополнительно посадили 620 деревьев и 9 тысяч декоративных кустарников.

Основная задача дорожных служб Петербурга на прошлой неделе заключалась в обеспечении идеальной чистоты на площадках, предназначенных для мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Комитет по благоустройству объявил о переводе подчинённых предприятий на особый режим работы, чтобы горожане смогли свободно посещать праздничные мероприятия, возлагать цветы и отдать дань памяти героическим предшественникам.

Чтобы поддержать чистоту улиц, специалисты использовали около 60 тысяч кубометров воды. Особое внимание уделялось уборке мест массовых скоплений людей, прилегающим территориям кафе и ресторанов, причем уборка производилась с применением специальных моющих составов. По итогу недели на полигоны свезли более тысячи кубометров твёрдых бытовых отходов и 1600 тонн уличного смёта.

Работники навели порядок на путях следования к местам военной славы: памятникам, мемориалам, дотам, стеле и монументам. Важной частью работы стало восстановление асфальтового покрытия дорог и тротуаров возле значимых объектов, имеющих отношение к военным годам.

Парки и скверы тоже преобразились: озеленители отремонтируют 11 тысяч квадратных метров газонов, освежили краской 1700 метров заборов и перекрасили 686 садовых скамеек. Кроме того, в городе дополнительно посадили 620 деревьев и 9 тысяч декоративных кустарников.

Цветочники завершили формирование ярких клумб ко Дню Победы, украсив общественные пространства виолой. Всего за последнюю неделю в городе обустроено более 170 тысяч цветущих растений.

Ежедневный уход за улицами осуществляют 627 единиц спецтехники и трудятся более 981 дворник.

Ранее мы сообщили о том, что в Военном квартале в Пушкине завершилась масштабная реконструкция системы теплоснабжения.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга