В Петербурге планируют избавляться от коммуналок за счёт продажи свободных комнат

Жилплощадь смогут приобрести граждане, уже проживающие в квартире.

Власти Северной столицы нашли новый способ сокращения количества коммунальных квартир в городе. Избавляться от них планируют за счёт продажи свободных комнат в этой же квартире уже проживающим там гражданам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Отметим, что сделка будет проходить на определённых условиях. В случае, если комнату в коммуналке выкупят сразу, она будет оценена в 30% от рыночной стоимости. Если комнату берут в наём с последующим выкупом, её покупатель, не состоящий на жилищном учете, сможет приобрести её уже за 60% от того же показателя.

За 2023 год в городе уже заключены 74 подобные сделки.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года выплаты на расселение из коммуналок получили 380 петербургских семей.

Фото: Piter.TV