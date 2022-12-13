С начала года выплаты на расселение из коммуналок получили 380 петербургских семей

Бюджет города предусмотрел 3,9 млрд рублей для этих нужд.

За I квартал 2023 года жилищные свидетельства о праве на социальную выплату для расселения из коммунальных квартир получили 80 семей в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба Жилищного комитета.

В общей сложности поддержку оказали 701 человеку, которые проживают в 319 коммуналках. Бюджет города предусмотрел 3,9 млрд рублей для этих нужд.

Отметим, что социальные выплаты положены горожанам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо нуждающихся в содействии городских властей в улучшении жилищных условий.

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Фото: Piter.TV