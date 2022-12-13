Падение рынка новостроек Петербурга замедлилось

Эксперт считает, что это произошло из-за озвученного ЦБ РФ планового ограничения всех субсидированных программ от застройщиков.

В Петербурге замедлился первичный рынок жилья. В марте розничные продажи квартир и апартаментов повысились на 33% в лотах и на 39% по выручке, чем в феврале. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала Dataflat.ru, пишет "Деловой Петербург".

По словам руководителя дирекции аналитики и ценообразования компании Development Ольги Рянкель, это произошло из-за озвученного ЦБ РФ планового ограничения всех субсидированных программ от застройщиков. Так, с мая этого года введут повышающие коэффициенты резервирования на подобные продукты.

Напомним, что в феврале 2023 года в Петербурге и Ленобласти по ДДУ было продано 3,47 тысячи квартир и апартаментов общей площадью 143,5 тысячи м2, что на 57% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. В Петербурге было продано 2,35 тысячи квартир, в Ленобласти – 1,12 тысячи квартир. Оба показателя оказались на треть ниже январских. Совокупная выручка застройщиков в обоих регионах за февраль упала с 55,4 млрд до 28,3 млрд рублей. При этом за год цены на новостройки выросли на 10%.

Ранее в Петербурге и области сокращается средняя площадь квартир. У большинства строящихся квартир (75%) площадь не больше 55 квадратных метров.

Фото: Piter.tv

