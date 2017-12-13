Коммунальную аварию на Симонова устранят только в марте

Аварийные службы закончат замену участка трубы на Симонова только к началу марта.

Представители пресс-службы ГУП “ТЭК” по Санкт-Петербургу сообщили, что полностью устранить коммунальную аварию по улице Симонова работники смогут только к первому марта. Дефект оказался сложнее ожидаемого, поэтому сроки ремонта еще раз увеличили.

В связи с наступившими морозами в Северной столице, полностью отключать жителей от отопления и водоснабжения не будут. Участок временно находится под присмотром ведомства, но персонал займется починкой конструкций только после потепления. Такое решение было принято ради комфорта и удобства жильцов. Отвечающая за ремонт компания обеспечит доступ петербуржцев к горячей воде и теплу в полном объеме.

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что на Симонова прорванную теплосеть придется чинить дольше обычного.