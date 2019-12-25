Коммерческие FM-радиостанции Петербурга попросили признать их пострадавшими от коронавируса

Соответствующее обращение руководители радиостанций направили в Смольный.

В Петербурге руководители 19 коммерческих FM-радиостанций попросили признать их пострадавшими от коронавируса и внести в перечень отраслей, которым положена поддержка в связи с пандемией. Соответствующее обращение радийщики направили в Смольный, сообщила "Фонтанка".

Как рассказали на радиостанциях, письмо правительству они написали еще 13 апреля, но никаких решений и точных ответов получено не было. Главной проблемой авторы обращения считают отсутствие рекламы – единственный источник дохода. Радиостанции потеряли от 80 до 100% рекламной выручки за неблагополучные месяцы пандемии. Также радийщикам нечем платить за аренду помещений, выдавать зарплаты сотрудникам и совершать налоговые выплаты. Более того, радиостанции вынужденно тратят примерно полмиллиона рублей в месяц каждая Российской телевизионной радиовещательной сети, обеспечивающей непосредственное вещание. РТРС не снижает тарифы, несмотря на непростое время.

Радийщики попросили Смольный ввести налоговые каникулы по основным выплатам и аренде, частично компенсировать расходы по вещанию и не блокировать расчетные счета компаний.

Ранее петербургские автодилеры снова обратились к губернатору за помощью.

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